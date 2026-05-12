Главреду «Дождя» Дзядко вынесли приговор по делу о фейках о ВС РФ

Суд приговорил главреда «Дождя» Дзядко к 8 годам за фейки о российской армии
Головинский суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы заочно главного редактора телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) за неисполнение обязанностей иностранного агента и распространение фейковой информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Также журналист оштрафован на 250 тыс. рублей.

Срок исчисления наказания начинается с момента экстрадиции обвиняемого в Россию или задержания его на территории другого государства.

По данным столичной прокуратуры, Дзядко находясь за пределами России, в июле и декабре 2022 года, «руководствуясь мотивом политической ненависти», опубликовал на канале в мессенджере два поста, «содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции». 

В конце прошлого года Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении журналистов телеканала «Дождь» Валерии Ратниковой (признана в РФ иностранным агентом) и Тихона Дзядко. Следствие установило, что в одном из мессенджеров они разместили материалы, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских войск против мирного населения Украины. Кроме того, Дзядко не предоставил в уполномоченный орган предусмотренную законом информацию о деятельности иностранного агента.

