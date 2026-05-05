Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Ученая, трижды пережившая остановку сердца, рассказала, что увидела в ином мире

Ученая НАСА пережила три остановки сердца и рассказала об увиденном в процессе
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Женщина, работавшая в НАСА, рассказала о трех остановках сердца в разном возрасте, во время которых видела другой мир. Об этом сообщает The Mirror.

По словам Ингрид Хонкала, соответствующий опыт она пережила в два года, 25 и 52. В первом случае она дома упала в резервуар с ледяной водой. Вместо страха она ощутила «мир и тишину».

«Я чувствовала себя полностью единой с самой жизнью, как будто границы, которые обычно определяют, кто мы есть, растворились», – рассказала она.

В этот момент девочка парила над миром и видела мать, которая в этот момент находилась в нескольких кварталах от дома и шла на работу.

В 25 лет Хонкала попала в аварию, в 52 года у нее внезапно упало артериальное давление во время операции. В обоих случаях она испытывало то же ощущение.

Она добавила, что то, что люди называют иным миром, на самом деле является чем-то иным.

«Это было похоже на погружение в более глубокий слой реальности, существующий за пределами наших физических чувств», – рассказала американка.

Она добавила, что видела так называемых «Существ Света», которые общались с ней без помощи речи. Пережитое подтолкнуло ее к карьере в науке.

Ранее мужчина в Китае выжил после двухдневной остановки сердца.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!