Ученая, трижды пережившая остановку сердца, рассказала, что увидела в ином мире

Ученая НАСА пережила три остановки сердца и рассказала об увиденном в процессе

Женщина, работавшая в НАСА, рассказала о трех остановках сердца в разном возрасте, во время которых видела другой мир. Об этом сообщает The Mirror.

По словам Ингрид Хонкала, соответствующий опыт она пережила в два года, 25 и 52. В первом случае она дома упала в резервуар с ледяной водой. Вместо страха она ощутила «мир и тишину».

«Я чувствовала себя полностью единой с самой жизнью, как будто границы, которые обычно определяют, кто мы есть, растворились», – рассказала она.

В этот момент девочка парила над миром и видела мать, которая в этот момент находилась в нескольких кварталах от дома и шла на работу.

В 25 лет Хонкала попала в аварию, в 52 года у нее внезапно упало артериальное давление во время операции. В обоих случаях она испытывало то же ощущение.

Она добавила, что то, что люди называют иным миром, на самом деле является чем-то иным.

«Это было похоже на погружение в более глубокий слой реальности, существующий за пределами наших физических чувств», – рассказала американка.

Она добавила, что видела так называемых «Существ Света», которые общались с ней без помощи речи. Пережитое подтолкнуло ее к карьере в науке.

