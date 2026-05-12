Многодетная россиянка с сожителем держала маленькую дочь в тесном ящике и морила голодом

В Хабаровском крае суд вынес приговор родителям, которые истязали двухлетнюю дочь. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, пара из Комсомольска-на-Амуре не хотела заботиться о ребенке. Они сделали ящик с крышкой, в который нередко помещали дочь и держали там до двух суток. При этом конструкция была маленькой, поэтому девочка не могла встать, ходить или даже выровняться в полный рост.

Родители также не мыли ребенка, не давали еды и воды. Иногда ей приносили необходимое, но в небольшом количестве. В результате пострадавшая не выжила.

По данным Amur Mash, в семье было трое детей, пострадавшая была самой младшей. Родителей раздражало, как дочь ползала по квартире и плакала.

В отношении пары возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью о незаконном лишении свободы.

«Вину в совершении преступлений подсудимые признали, в суде пояснили, что дочь раздражала их своим перемещением по однокомнатной квартире, в которой они проживали», – сообщается в публикации.

Суд приговорил каждого к 20 годам лишения свободы. Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима, его сожительница – в ИК строгого режима.

Ранее в Иркутске мать и сын истязали приемных детей.

 
