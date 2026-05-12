В Новосибирской области в реке обнаружили школьника без признаков жизни

МЧС России Новосибирская область/VK

В Новосибирской области спасатели достали из воды подростка, его не спасли. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

По данным ведомства, вместе с тремя друзьями 15-летний школьник отправился на реку Карасук. Вся компания решила поплавать, но до берега добрались только трое.
Когда стало известно о том, что четвертый ушел на дно водоема, на место приехали спасатели.

По данным НГС, для поисков применялась специальная техника. Специалисты тщательно обследовали реку, но в первый вечер результатов не было.

На следующий день пострадавшего обнаружили без признаков жизни. Его передали сотрудникам правоохранительных органов, которые проводят проверку по факту произошедшего.

В МЧС подчеркнули, что, несмотря на повышения температуры в регионе, пока что купаться в водоемах опасно, так как они еще не прогрелись достаточно. Также спасатели призвали не отпускать несовершеннолетних к водоемам без присмотра.

Ранее подросток упал с перил в озеро в Волгоградской области и не выжил.

 
