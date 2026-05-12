В России могут изменить тысячи песен после нового запрета

После вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков более 40% песен в российских стриминговых сервисах нуждаются в изменениях. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование юрфирмы Sample Legal.

С 1 марта в России начали действовать поправки в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Документ предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение произведений искусства и литературы с упоминанием наркотиков.

Эксперты проанализировали более 840 песен разных жанров, выпущенных до 1 марта 2026 года. По данным исследования, переработка требуется 41% треков.

Около 67% изученных композиций относятся к хип-хопу, еще 33% — к поп-музыке и року.

Как пишет издание, чаще всего риск вызывают фрагменты с упоминанием допустимости, привлекательности или необходимости употребления наркотиков — на них приходится 31,5% всех спорных моментов.

На втором месте оказалась лексика, связанная со способами употребления и приобретения наркотиков — 29,2%. Далее идут названия веществ и соответствующий сленг — 28,6%.

Еще 8,2% рискованных фрагментов связаны с возможными намеками на аптечную наркоманию, а 2,5% содержат прямое описание преимуществ употребления наркотиков.

В исследовании также отмечается, что самые высокие показатели треков, требующих изменений, зафиксировали в жанре хип-хоп. В среднем речь идет о 50% композиций, а в некоторых каталогах этот показатель достигает 80%. Для сравнения, в поп-музыке доля песен, которым может понадобиться переработка, составляет от 7% до 18%. Основатель Sample Legal Илья Чамуха заявил, что жанр хип-хоп стал фактором юридической уязвимости.

Ранее в России начали маркировать книги Ремарка и Стейнбека из-за упоминаний наркотиков.