В Москве 12 мая ожидаются морось, туман и потепление

Синоптик Тишковец пообещал москвичам 12 мая дождь, туман и до +18°C

В Москве 12 мая ожидаются небольшой дождь, морось, туман и температура до +18°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в Москве и области сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди и морось, а утром возможны очаги тумана.

Тишковец уточнил, что ветер будет восточным со скоростью 3–8 м/с. Днем воздух прогреется до +15…+18 °C, что почти соответствует климатической норме мая. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 741 мм рт. ст.

Уже утром в столице температура держалась на уровне +9,5 °C. Небо было полностью затянуто слоистыми туманообразными облаками с нижней границей 50–100 м. Видимость составляла 4,6 км, ветер отсутствовал, влажность достигала 99%, а атмосферное давление — 743,8 мм рт. ст.

Как отметил синоптик, в течение дня столичный регион окажется под влиянием теплого атмосферного фронта окклюзии.

По прогнозу Тишковца, в дальнейшем весенняя погода окончательно закрепится. До конца недели в столичном регионе ожидается комфортное тепло около +20 °C, ночью температура составит +10…+13 °C. При этом местами возможны кратковременные ливни и грозы.

К выходным, по словам синоптика, в Москву придут теплые субтропические воздушные массы из Средней Азии. Ночью температура не опустится ниже +10…+15 °C, а днем воздух прогреется до +22…+27 °C, что соответствует климатическим показателям середины лета.

Ранее синоптики пообещали «финал майской жары» с грозами.