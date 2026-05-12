В России намерены изменить перечень медицинских специальностей

Минздрав России планирует пересмотреть номенклатуру медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства.

С 1 сентября предлагается добавить свыше десяти новых направлений. В списке, в частности, названы медицинская биология, логопедия, психология, физика, эмбриология, а также нутрициология. Кроме того, речь идет о физической реабилитации, эргореабилитации и химической экспертизе.

Среди медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.

Одновременно ряд специальностей планируется упразднить из‑за утраты актуальности. Их полномочия предполагается перераспределить в более широкие и детализированные специальности. Как отмечается в проекте, под сокращение могут попасть диабетологи, офтальмологи‑протезисты, городские педиатры, подростковые психиатры, сексологи, сурдологи‑протезисты, а также зоологи и энтомологи. Также упоминаются фельдшеры‑наркологи и другие смежные позиции.

