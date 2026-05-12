Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Эксперт Эргашев предрек снижение числа трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ

Эксперт Эргашев: число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ будет снижаться
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Пик трудовой миграции из Узбекистана в Россию уже пройден. С годами число узбекистанских трудовых мигрантов, прибывающих в РФ, будет сокращаться. Об этом ТАСС заявил директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев.

Эксперт отмечает, что тенденция снижения заметна уже сейчас. По его словам, даже при самых осторожных оценках будет наблюдаться уменьшение объемов трудовой миграции.

«Того роста, который наблюдался раньше, уже нет. Трудовая миграция из Узбекистана в Российскую Федерацию уже давно вышла на пиковые показатели и сейчас идет их планомерное снижение», подчеркнул он.

При этом, как считает эксперт, часть миграционных потоков из Узбекистана начинает смещаться в сторону Запада. Мигранты реже выбирают Россию и все чаще рассматривают другие направления — в частности, Великобританию, Нидерланды и страны Восточной Азии. Однако, если сравнивать масштаб с Россией, куда ежегодно въезжает более 1,5 млн узбекистанских трудовых мигрантов, объемы в отдельных западных странах пока относительно невелики — речь идет о десятках тысяч.

Ранее МВД РФ объявило об эксперименте по организованному набору мигрантов с 2027 до 2030 годов, исключая Москву и область.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!