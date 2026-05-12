Эксперт Эргашев предрек снижение числа трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ

Пик трудовой миграции из Узбекистана в Россию уже пройден. С годами число узбекистанских трудовых мигрантов, прибывающих в РФ, будет сокращаться. Об этом ТАСС заявил директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев.

Эксперт отмечает, что тенденция снижения заметна уже сейчас. По его словам, даже при самых осторожных оценках будет наблюдаться уменьшение объемов трудовой миграции.

«Того роста, который наблюдался раньше, уже нет. Трудовая миграция из Узбекистана в Российскую Федерацию уже давно вышла на пиковые показатели и сейчас идет их планомерное снижение», подчеркнул он.

При этом, как считает эксперт, часть миграционных потоков из Узбекистана начинает смещаться в сторону Запада. Мигранты реже выбирают Россию и все чаще рассматривают другие направления — в частности, Великобританию, Нидерланды и страны Восточной Азии. Однако, если сравнивать масштаб с Россией, куда ежегодно въезжает более 1,5 млн узбекистанских трудовых мигрантов, объемы в отдельных западных странах пока относительно невелики — речь идет о десятках тысяч.

Ранее МВД РФ объявило об эксперименте по организованному набору мигрантов с 2027 до 2030 годов, исключая Москву и область.