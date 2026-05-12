В роддомах предложили создавать комнаты молодого отца

Комнаты для молодых отцов, которые будут находиться рядом с супругой во время партнерских родов, целесообразно создавать непосредственно при родильных домах. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, пишет ТАСС.

Он отметил, что партнерские роды необходимо активнее популяризировать и обеспечивать соответствующие условия.

«Партнерские роды надо всячески пропагандировать, создавать условия. Можно в роддомах организовать комнату молодого папы для тех, кто ждет и потом находится рядом с супругой при рождении ребенка», — пояснил Гриб.

По его мнению, превращать партнерские роды в обязательную практику для всей страны не следует.

«Но нужно создавать условия, чтобы у отца было желание быть рядом с женой в такой момент», — подчеркнул представитель ОП.

Гриб добавил, что такие зоны смогут помочь мужчинам комфортно поддержать супругу. По его словам, он сам ждал в коридоре момента, когда врач позовет на партнерские роды.

