Россия и Доминикана не договорились о возобновлении прямых рейсов

Власти России и Доминиканской Республики пока не смогли договориться о возобновлении прямого воздушного сообщения между странами. Об этом газете «Известия» сообщил посол Доминиканы в Москве Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла.

Он пояснил, что конкретные сроки возобновления рейсов не определены, поскольку этот процесс требует координации различных технических, операционных и регуляторных аспектов.

При этом дипломат отметил, что стороны не отказываются о возобновления прямых рейсов и продолжают над ним работать. Посол подчеркнул, что Россия и Доминиканская Республика взаимно заинтересованы в восстановлении прямого авиасообщения ввиду значительного потенциала туристического и экономического обмена.

Прямые перелеты между странами были приостановлены в 2022 году из-за введенных против российской авиации санкционных ограничений.

4 мая стало известно, что открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Россия и Южная Корея могут возобновить прямое авиасообщение.

 
