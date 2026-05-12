Россия и Доминикана не договорились о возобновлении прямых рейсов

Россия и Доминикана пока не смогли договориться о прямых авиаперелетах

Власти России и Доминиканской Республики пока не смогли договориться о возобновлении прямого воздушного сообщения между странами. Об этом газете «Известия» сообщил посол Доминиканы в Москве Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла.

Он пояснил, что конкретные сроки возобновления рейсов не определены, поскольку этот процесс требует координации различных технических, операционных и регуляторных аспектов.

При этом дипломат отметил, что стороны не отказываются о возобновления прямых рейсов и продолжают над ним работать. Посол подчеркнул, что Россия и Доминиканская Республика взаимно заинтересованы в восстановлении прямого авиасообщения ввиду значительного потенциала туристического и экономического обмена.

Прямые перелеты между странами были приостановлены в 2022 году из-за введенных против российской авиации санкционных ограничений.

