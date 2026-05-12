Россиян предупредили о наказании за мат в транспорте

Юрист Моисеев: россиянам грозит штраф или арест до 15 суток за мат в транспорте
За использование нецензурной брани во время разговоров в общественном транспорте россиянам могут назначить административное наказание. Об этом ТАСС рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

По словам юриста, в таких ситуациях обычно применяется статья 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство». Она предусматривает ответственность за нарушение общественного порядка, которое сопровождается явным неуважением к обществу и нецензурной бранью в общественных местах. Санкции статьи — штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Моисеев подчеркнул, что решение о виде наказания зависит от поведения нарушителя. Если человек ограничивается только грубыми выражениями, чаще всего назначают штраф. Если же поведение становится вызывающим, а на замечания нарушитель не реагирует, вероятнее применение административного ареста, который в таких случаях может длиться около недели.

Ранее юрист Андрей Моисеев рассказывал о возможности взыскания до 50 тысяч рублей за публикацию фото без согласия.

 
