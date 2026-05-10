Россиянам напомнили о компенсации за фото без согласия

Россияне могут потребовать компенсацию морального вреда, если их фотографию опубликовали без согласия. Об этом ТАСС сообщил кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
По словам юриста, за неразрешенное использование фотографий с изображением других людей предусмотрена гражданско-правовая ответственность. Пострадавший может потребовать удалить снимок, а также взыскать компенсацию морального вреда.
Моисеев отметил, что подобных дел немного, однако в ряде случаев гражданам удается добиться выплат. По его словам, на практике размер компенсации составляет около 50 тыс. рублей.
Юрист также пояснил, что агрессивную съемку могут квалифицировать как мелкое хулиганство. В зависимости от поведения нарушителю может грозить наказание от штрафа в 500 рублей до административного ареста на срок до 15 суток.
До этого заместитель президента Гильдии российских адвокатов, кандидат юридических наук Рубен Маркарьян прокомментировал сообщения о том, что бьюти-мастеров будут штрафовать на 300 тыс. рублей за фото клиентов без их согласия. Он подчеркнул, что даже если фото не относится к биометрическим данным, его публикация все равно регулируется гражданским законодательством.
Ранее юрист Александр Хаминский предупредил, что россиянам грозит до четырех лет тюрьмы за неправильную аватарку.