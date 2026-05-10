Россиянам напомнили о компенсации за фото без согласия

Юрист Моисеев: за публикацию фото без согласия могут взыскать 50 тыс. рублей

Россияне могут потребовать компенсацию морального вреда, если их фотографию опубликовали без согласия. Об этом ТАСС сообщил кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

По словам юриста, за неразрешенное использование фотографий с изображением других людей предусмотрена гражданско-правовая ответственность. Пострадавший может потребовать удалить снимок, а также взыскать компенсацию морального вреда.

Моисеев отметил, что подобных дел немного, однако в ряде случаев гражданам удается добиться выплат. По его словам, на практике размер компенсации составляет около 50 тыс. рублей.

Юрист также пояснил, что агрессивную съемку могут квалифицировать как мелкое хулиганство. В зависимости от поведения нарушителю может грозить наказание от штрафа в 500 рублей до административного ареста на срок до 15 суток.

До этого заместитель президента Гильдии российских адвокатов, кандидат юридических наук Рубен Маркарьян прокомментировал сообщения о том, что бьюти-мастеров будут штрафовать на 300 тыс. рублей за фото клиентов без их согласия. Он подчеркнул, что даже если фото не относится к биометрическим данным, его публикация все равно регулируется гражданским законодательством.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил, что россиянам грозит до четырех лет тюрьмы за неправильную аватарку.