Россиян предупредили, почему кошкам и собакам нельзя играть с лазерной указкой

Ветврач Фроленко: лазерные указки вредят глазам и вызывают стресс у животного
Лазерная указка — совсем не безобидная игрушка, она может вредить глазам, вызывать стресс и навязчивые состояния у животного. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

При игре с лазерной указкой у собак и кошек включается охотничий инстинкт. Однако «охота» никогда не заканчивается успехом: красную точку невозможно поймать зубами или лапой. Без этого завершающего этапа возникает состояние хронической неудовлетворенности и стресса. Это также называют «синдромом лазерной указки».

«Питомец, который никогда не может поймать «добычу», навязчиво переносит это состояние на другие объекты», — рассказала Фроленко. Собаки и кошки могут начать гоняться за тенями, постоянно искать лазерную точку и беспокойно искать «добычу» по комнате.

Кроме того, лазерный луч может повредить глаза. Даже случайное попадание способно вызвать ожог сетчатки и привести к частичной или полной потере зрения.

Чтобы сделать игру безопасной, ограничьте ее время и направляйте луч на игрушку, с которой питомец сможет завершить «охоту».

Лучшая альтернатива — выбирать игрушки, которые и без лазерной указки представляют собой «добычу». Собакам подойдут мячи, фрисби, нюхательные коврики. А кошкам — удочки с перьями, интерактивные игрушки и головоломки с едой.

