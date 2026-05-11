Названо место прощания с правнучкой Ленина Еленой Ульяновой

Прощание с правнучкой Владимира Ленина Еленой Ульяновой пройдет 13 мая в Москве. Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Горки Ленинские», церемония состоится в Митинском крематории, пишет РИА Новости.

Елена Ульянова скончалась 8 мая в возрасте 47 лет.

Отмечается, что в 13:00 запланирован чин отпевания в церкви иконы Божией Матери «Знамение» в Марьине-Знаменском (Красногорск). Прощание начнется в 14:40 в Митинском крематории.

Ульянова родилась в 1978 году в Москве. В 1993–1997 годах училась во Франции и США, после чего вернулась в Россию и занялась общественной деятельностью, вступив в КПРФ. В последние годы она участвовала в экскурсиях и музейных программах «Горок Ленинских», продолжая семейную миссию по сохранению исторического наследия семьи Лениных — начатую, в частности, ее бабушкой и племянницей Ленина Ольгой Ульяновой.

В мае газета «Коммерсантъ» опубликовала материал о том, как сложились жизни потомков лидеров СССР.

Ранее стала известна последняя воля дочери Сталина.