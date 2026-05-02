«Коммерсантъ» рассказал о судьбах детей лидеров СССР

Газета «Коммерсантъ» опубликовала материал о том, как сложились жизни потомков лидеров СССР.

Согласно публикации, у первого советского лидера Владимира Ленина не было детей. Но он участвовал в воспитании детей своего брата Дмитрия — Виктора и Ольги Ульяновых.

Старшего сына Иосифа Сталина от первого брака, Якова Джугашвили, воспитывали родственники, поэтому у него не было тесных отношений с отцом. Младший сын политика Василий стал военным летчиком, в 21 год в звании полковника он командовал авиаполком и получил несколько орденов в годы Великой Отечественной войны. Приемный сын Сталина Артем также сделал неплохую военную карьеру, дослужившись до звания генерала.

Единственная дочь Сталина, Светлана Аллилуева, после нескольких браков и рождения детей перебралась в США. Ее жизнь завершилась в 2011 году в доме престарелых в Америке.

Дочь и единственный ребенок Михаила Горбачева Ирина Вирганская получила медицинское образование, работала в кардиоцентре, а в 1990-е годы перешла в Горбачев-фонд. В настоящее время женщина проживает с семьей в Германии.

Ранее стала известна последняя воля дочери Сталина.