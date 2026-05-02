Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Коммерсантъ» рассказал о судьбах детей лидеров СССР

РИА «Новости»

Газета «Коммерсантъ» опубликовала материал о том, как сложились жизни потомков лидеров СССР.

Согласно публикации, у первого советского лидера Владимира Ленина не было детей. Но он участвовал в воспитании детей своего брата Дмитрия — Виктора и Ольги Ульяновых.

Старшего сына Иосифа Сталина от первого брака, Якова Джугашвили, воспитывали родственники, поэтому у него не было тесных отношений с отцом. Младший сын политика Василий стал военным летчиком, в 21 год в звании полковника он командовал авиаполком и получил несколько орденов в годы Великой Отечественной войны. Приемный сын Сталина Артем также сделал неплохую военную карьеру, дослужившись до звания генерала.

Единственная дочь Сталина, Светлана Аллилуева, после нескольких браков и рождения детей перебралась в США. Ее жизнь завершилась в 2011 году в доме престарелых в Америке.

Дочь и единственный ребенок Михаила Горбачева Ирина Вирганская получила медицинское образование, работала в кардиоцентре, а в 1990-е годы перешла в Горбачев-фонд. В настоящее время женщина проживает с семьей в Германии.

Ранее стала известна последняя воля дочери Сталина.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!