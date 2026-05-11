Трамп заявил, что американские специалисты хорошо справляются с хантавирусом

Президент США Дональд Трамп утверждает, что США хорошо справляются с хантавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

«Думаю, хорошо», — сказал он.

9 мая американский лидер сказал, что ситуация с хантавирусом «находится под очень хорошим контролем». По его словам, этот вирус нелегко передать, «в отличие от COVID».

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Подтверждены девять случаев заражения, из них трое человек не выжили.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.

Ранее врач перечислила главные симптомы хантавируса.