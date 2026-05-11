Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Самолет задымился во время аварийной посадки в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске у борта задымилось крыло в ходе аварийной посадки
Кадр из видео/Telegram-канал «Кровавая барыня»

У самолета рейсом Хабаровск – Ноглики задымилось крыло во время аварийной посадки в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Как рассказали пассажиры, после громкого хлопка из-под крыла самолета повалил дым, а на борту началась паника. Борт пришлось экстренно сажать в Южно-Сахалинске.

«Случился громкий хлопок, сели в Южно-Сахалинске, так как из-под крыла повалил дым. В салоне моментально паника, у всех в голове одна мысль, что двигатель. Слава богу все хорошо, но бортпроводники никак толком не отреагировали, ничего не объяснили. Бедные пассажиры натерпелись страху по полной», — сказали журналистам.

Рейс выполняла авиакомпания «Аврора» 10 мая. Самолет вылетел из Хабаровска в Ноглики в 12 часов, но спустя час совершил незапланированную посадку. На борту было 60 пассажиров.

В результате случившегося никто не пострадал, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ
(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее в Индии у взлетавшего пассажирского самолета загорелся двигатель.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!