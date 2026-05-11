Самолет задымился во время аварийной посадки в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске у борта задымилось крыло в ходе аварийной посадки

У самолета рейсом Хабаровск – Ноглики задымилось крыло во время аварийной посадки в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Как рассказали пассажиры, после громкого хлопка из-под крыла самолета повалил дым, а на борту началась паника. Борт пришлось экстренно сажать в Южно-Сахалинске.

«Случился громкий хлопок, сели в Южно-Сахалинске, так как из-под крыла повалил дым. В салоне моментально паника, у всех в голове одна мысль, что двигатель. Слава богу все хорошо, но бортпроводники никак толком не отреагировали, ничего не объяснили. Бедные пассажиры натерпелись страху по полной», — сказали журналистам.

Рейс выполняла авиакомпания «Аврора» 10 мая. Самолет вылетел из Хабаровска в Ноглики в 12 часов, но спустя час совершил незапланированную посадку. На борту было 60 пассажиров.

В результате случившегося никто не пострадал, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ

(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

