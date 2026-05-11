Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Российские эскортницы променяли Дубай на Китай

SHOT: поток российских эскортниц перенаправился из ОАЭ в Китай
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Российские эскортницы предпочли Эмиратам Гонконг. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Из-за политической турбулентности рынок в Эмиратах превратился в нестабильный. Путь в Европу блокируют визовые сложности, а в КНР россиянам въехать легко. Девушки с пониженной социальной ответственностью радуются неприхотливости китайских клиентов: мол, те ценят славянскую красоту и не гонятся за модельной внешностью», — говорится в посте.

Главной точкой притяжения стал Гонконг, пишет канал. Девушки летают туда турами от специфических агентств. Однако некоторые самостоятельно отправляются на остров Хайнань, выяснил SHOT.

В начале марта этого года заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Виталий Милонов высказал предложение о создании специальной карантинной зоны для эвакуированных из Дубая эскортниц, сроком на полгода. По мнению Милонова, в условиях нарастающего конфликта на Ближнем Востоке вместе с обычными гражданами в Россию могут вернуться и женщины легкого поведения, которые долгое время проводили время в барах и ресторанах Дубая, предлагая свои услуги в гостиницах и общежитиях этого региона.

Депутат подчеркнул, что образ жизни таких женщин может быть связан с риском наличия опасных заболеваний, что делает необходимой их изоляцию.

Ранее звезду «Универа» заметили с эскортницей на фоне долга по алиментам в 9 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!