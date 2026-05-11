Избранный патриарх Грузии Шио III назвал дату своей интронизации

Избранный патриарх Грузии Шио III заявил, что его интронизация состоится 12 мая в храме Светицховели. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

«Интронизация состоится завтра в Светисцховели», — сказал Шио в соборе Самеба после расширенного заседания Грузинской православной церкви, на котором проходило избрание патриарха.

Интронизация состоится в кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета. Служба начнется утром в 10:00 по местному времени (9:00 мск).

11 мая Священный синод Грузинской православной церкви выбрал новым Католикосом-Патриархом всея Грузии местоблюстителя патриаршего престола митрополита Шио. Его кандидатуру поддержали 22 архиерея. Митрополит Руис-Урбнисский Иов при этом набрал девять голосов, а митрополит Потийский и Хобский Григол — семь.

Избрание нового главы Грузинской православной церкви состоялось после ухода 17 марта Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, который руководил церковью почти пять десятилетий. Илие II было 93 года. В 1977 году Илия II был избран на патриарший престол в этом же соборе членами Синода Грузинской церкви.

Ранее премьер Грузии пообещал усилить церковь.