Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В ЕК рассказали о мерах в связи со вспышкой хантавируса

Евросоюз активировал механизм ГО в связи с эвакуацией судна MV Hondius
Hannah McKay/Reuters

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Эва Хрцинова заявила на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз (ЕС) активировал механизм гражданской обороны в связи с эвакуацией пассажиров судна MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Хрциновой, данная мера была предпринята для координации и организации безопасной эвакуации пассажиров прибывшего в итальянский порт Тенерифе круизного лайнера. В связи со вспышкой хантавируса Андес на судне ЕС организовал четыре эвакуационных рейса.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в своем аккаунте в соцсети X, что ЕК действует плечом к плечу с Испанией, ВОЗ и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний для организации эвакуационных авиарейсов.

4 мая Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке хантавируса на судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. На лайнере заболели несколько человек, троих из них спасти не удалось. 10 мая MV Hondius прибыл в порт испанского острова Тенерифе, где началась операция по эвакуации пассажиров.

Ранее была установлена личность предполагаемого «нулевого пациента» на лайнере с хантавирусом.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!