В ЕК рассказали о мерах в связи со вспышкой хантавируса

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Эва Хрцинова заявила на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз (ЕС) активировал механизм гражданской обороны в связи с эвакуацией пассажиров судна MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Хрциновой, данная мера была предпринята для координации и организации безопасной эвакуации пассажиров прибывшего в итальянский порт Тенерифе круизного лайнера. В связи со вспышкой хантавируса Андес на судне ЕС организовал четыре эвакуационных рейса.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в своем аккаунте в соцсети X, что ЕК действует плечом к плечу с Испанией, ВОЗ и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний для организации эвакуационных авиарейсов.

4 мая Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке хантавируса на судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. На лайнере заболели несколько человек, троих из них спасти не удалось. 10 мая MV Hondius прибыл в порт испанского острова Тенерифе, где началась операция по эвакуации пассажиров.

