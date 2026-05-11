Власти Иркутской области рассказали о ситуации с водой в Бодайбо

Губернатор Кобзев: водоснабжение в Бодайбо пока не восстановлено

В Бодайбо Иркутской области пока не восстановили подачу воды. Об этом по итогам заседания спецкомиссии рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

«Ремонтные работы на водозаборной станции специалисты МУП «Тепловодоканал» вели всю ночь, но не принесли желаемого результата. Принято решение осуществлять забор воды с другой стороны плотины, где нет нагромождения льда. Приобретено новое оборудование, ведется его монтаж», — написал он.

Рассматриваются и альтернативные вариант для восстановления водоснабжения города, отметил Кобзев. По его данным, запустить насос должны во вторник, 12 мая.

Накануне жители Бодайбо остались без водоснабжения из-за ночной аварии на плавучей насосной станции «Роса». Как уточнялось, внештатная ситуация возникла из-за резкого подъема уровня воды в реке Витим на фоне бурного ледохода: станцию выдавило обломками льда. МУП «Тепловодоканал» монтирует временный водовод, чтобы проложить трубы по открытой воде и запустить станцию.

Ранее в аэропорту Бодайбо размыло взлетно-посадочную полосу.