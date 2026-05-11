Россиян предупредили о мошенничестве с арендой дач

МВД: мошенники выманивают предоплату за несуществующие дачи
Мошенники активизировались во время дачного сезона и начали чаще обманывать россиян, которые ищут загородный дом на лето. Об этом сообщили в управлении киберполиции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что в интернете все чаще появляются объявления с «идеальными» вариантами дач: красивыми фотографиями, удобным расположением и низкой ценой. При этом авторы объявлений нередко требуют срочно принять решение и внести предоплату за бронирование.

По данным полиции, во многих случаях таких домов не существует, а фотографии оказываются украденными с чужих сайтов. После перевода денег «арендодатель» перестает выходить на связь, блокирует жертву в мессенджерах, а само объявление удаляется или появляется уже на другой площадке.

В киберполиции посоветовали не переводить предоплату до личного осмотра объекта. Если приехать самостоятельно невозможно, в МВД советуют попросить знакомых проверить дачу.

Также правоохранители призвали проверять фотографии и номера телефонов через поисковые системы, поскольку подобные объявления часто уже фигурировали в мошеннических схемах.

Особую осторожность, по словам сотрудников полиции, стоит проявлять, если потенциального арендатора торопят фразами о большом количестве желающих или необходимости срочно перевести деньги для брони.

Ранее МВД сообщало о схеме, где мошенники вербуют людей через сайты объявлений для размещения карточек товаров.

 
