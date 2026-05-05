Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

МВД раскрыло, как мошенники вербуют через сайты объявлений

МВД: россиян втягивают в аферы через сайты объявлений
Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали привлекать россиян к размещению карточек товаров на сайтах бесплатных объявлений, используя их как посредников. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, соискателям предлагают простую подработку — публиковать объявления и передавать контакты откликнувшихся «работодателю». При этом размещение просят вести с личных аккаунтов.

В МВД пояснили, что через несколько дней такие аккаунты блокируются площадками по подозрению в мошенничестве. Обещанные деньги люди не получают, а переписка с «работодателем» исчезает.

В киберполиции подчеркнули, что главная опасность заключается не в отсутствии выплат, а в том, что человек становится частью преступной схемы, зачастую не осознавая этого. Как уточнили в ведомстве, подобные «вакансии» помогают мошенническим кол-центрам выстраивать каналы связи с гражданами в обход блокировок и фильтров площадок.

В МВД рекомендовали относиться к таким предложениям критически и напомнили, что легальная работа не требует использовать личные аккаунты для размещения чужих объявлений и общения с клиентами.

Ранее мошенники начали использовать рекламу в мобильных играх для обмана пользователей.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!