МВД раскрыло, как мошенники вербуют через сайты объявлений

Мошенники начали привлекать россиян к размещению карточек товаров на сайтах бесплатных объявлений, используя их как посредников. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, соискателям предлагают простую подработку — публиковать объявления и передавать контакты откликнувшихся «работодателю». При этом размещение просят вести с личных аккаунтов.

В МВД пояснили, что через несколько дней такие аккаунты блокируются площадками по подозрению в мошенничестве. Обещанные деньги люди не получают, а переписка с «работодателем» исчезает.

В киберполиции подчеркнули, что главная опасность заключается не в отсутствии выплат, а в том, что человек становится частью преступной схемы, зачастую не осознавая этого. Как уточнили в ведомстве, подобные «вакансии» помогают мошенническим кол-центрам выстраивать каналы связи с гражданами в обход блокировок и фильтров площадок.

В МВД рекомендовали относиться к таким предложениям критически и напомнили, что легальная работа не требует использовать личные аккаунты для размещения чужих объявлений и общения с клиентами.

