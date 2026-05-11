Стало известно, как вор в законе Таро стал заклятым врагом Япончика и Деда Хасана

«Лента.ру» в очередном материале из цикла публикаций о ворах в законе рассказала о вражде криминального авторитета Тариэла Ониани, более известного как Таро, с Япончиком и Дедом Хасаном.

Ониани родился в Ткибули в 1952 году. Впервые он оказался за решеткой в 18 лет, а после освобождения получил статус вора в законе. В 80–90-е годы Ониани возглавил одну из самых влиятельных группировок в Грузии, а затем перебрался в Москву, где вступил в конфликт с Япончиком. Причиной раздора стало стремление Япончика «раскороновать» близкого соратника Таро Илью Симонию (Махо). Понимая, что силы неравны, Таро в 1992 году эмигрировал во Францию, где занялся торговлей поддельными документами и контрабандой. В то же время он не выпускал из рук управление ОПГ, расширяя ее влияние.

Спустя некоторое время Таро перебрался в Испанию. Там он быстро нашел способ легализации преступных доходов, используя связи Захария Калашова (Шакро Молодой) для отмывания денег. Кроме того, он внедрился в строительный бизнес и стал владельцем грузинской авиакомпании. После начала расследования в отношении криминальных авторитетов Шакро и многих других соратников Таро задержали в Испании. Сам он сумел скрыться в России.

В РФ Ониани вступил в противостояние с Асланом Усояном (Дедом Хасан) из-за наследства Шакро. В ходе этого конфликта начали оспариваться воровские титулы, и в 2008 году Таро лишился статуса вора в законе. Затем его статус поставили под сомнение на сходке, организованной Дедом Хасаном и Япончиком. Попытка Таро заманить оппонентов на теплоход закончилась задержанием всех присутствующих. После задержания Ониани отправили в СИЗО «Матросская тишина». Вскоре после этого ликвидировали Япончика. Второй враг Ониани, Дед Хасан, был устранен в 2013 году.

В 2010 году Ониани был лишен гражданства России и приговорен к десяти годам лишения свободы. По информации «Ленты.ру», в 2019 году после освобождения был экстрадирован в Испанию, где получил 2,5 года за отмывание денег. Выйдя на свободу, по некоторым данным, он остался жить в Барселоне. Въезд в РФ ему по-прежнему закрыт.

