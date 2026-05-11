В Таиланде у летучих мышей выявили новый штамм коронавируса
В Таиланде у летучих мышей был выявлен новый штамм коронавируса. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщило министерство цифровых технологий в экономике и обществе страны.

В ведомстве уточнили, что среди людей заражений выявлено не было. Исследования показали, что данный штамм вируса менее патогенен и передается хуже, чем COVID-19. При этом вакцины против коронавируса по-прежнему эффективно снижают тяжесть течения болезни. Риск возникновения вспышки оценивается как низкий.

В конце апреля журнал Nature писал, что международная группа исследователей установила способность коронавирусов проникать в клетки человека, используя новые рецепторы — фактически «подбирая» дополнительные биологические «ключи» к клеточным «замкам». В частности, один из вирусов смог связаться с белком CEACAM6, присутствующим в тканях легких.

Речь идет о коронавирусе летучих мышей CcCoV-KY43, обнаруженном в Восточной Африке. Ученые установили, что его шиповидный белок — структура, с помощью которой вирус прикрепляется к клеткам, — способен взаимодействовать с новым для науки рецептором. Это означает, что потенциальный круг «мишеней» для подобных вирусов значительно шире, чем считалось ранее.

Ранее глава ВОЗ сравнил хантавирус и ковид.

 
