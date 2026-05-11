Минздрав рассказал о состоянии заболевшего хантавирусом британца

Британец, которого госпитализировали в Йоханнесбурге после заражения хантавирусом на борту роскошного круизного лайнера, улучшается. Об этом агентству Reuters рассказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Южной Африки Фостер Мохейл.

«Состояние британского пациента клинически улучшается, но он все еще болен», — сказал он.

4 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Изначально сообщалось о восьми случаях заражения, позднее заразившихся стало больше. Инфекцию уже обнаружили в Швейцарии и Израиле, в американской Калифорнии несколько человек находятся под наблюдением.

Хантавирусы передаются человеку от грызунов и могут вызывать тяжелые формы заболевания, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и кардиопульмональный синдром. Заражение происходит при вдыхании частиц, содержащих вирус, особенно в замкнутых и плохо проветриваемых помещениях.

Ранее была установлена личность предполагаемого «нулевого пациента», занесшего хантавирус на борт на круизный лайнер MV Hondius.