У двух жителей США и Франции диагностировали хантавирус

Bloomberg: у пассажиров лайнера Hondius из США и Франции обнаружен хантавирус
У пассажиров из США и Франции, которые контактировали с очагом заболевания на круизном судне Hondius, менее чем через сутки после высадки с экспедиционного лайнера диагностировали андский хантавирус. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как заявила глава минздрава Франции Стефани Рист в эфире France Inter, у гражданки страны на борту репатриационного рейса с Канарских островов проявились первые симптомы, а к утру ее состояние резко ухудшилось. Женщина, а также еще четверо французских пассажиров, госпитализированы и находятся в изоляции.

По данным Bloomberg, сообщение о заболевании хантавирусом из США стало первым официально подтвержденным случаем инфицирования, связанным с лайнером Hondius, который, как полагают специалисты, вряд ли спровоцирует пандемию.

До этого в Польше одного человека поместили под санитарный контроль в связи с подозрением на заражение хантавирусом. Причиной послужил его возможный контакт с заболевшими.

4 мая Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке хантавируса на судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. На лайнере заболели несколько человек, троих из них спасти не удалось. 10 мая MV Hondius прибыл в порт испанского острова Тенерифе, где началась операция по эвакуации пассажиров.

Ранее была установлена личность предполагаемого «нулевого пациента» на лайнере с хантавирусом.

 
