Россиян предупредили о фейковых проверках рабочих мест

МВД: мошенники начали рассылать письма под видом проверки рабочего места
Мошенники начали рассылать сотрудникам крупных российских компаний письма с требованием пройти якобы доследственную проверку рабочего места. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

По данным ведомства, злоумышленники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. На рабочую почту жертвы приходит письмо с постановлением и требованием не разглашать информацию.

Сотрудникам предлагают заполнить анкету, в которой спрашивают о рабочем компьютере, действиях в определенные даты, программах удаленного доступа и личных данных. Вместе с анкетой отправляют документ о согласии на «техническое исследование».

После заполнения формы пользователю присылают программу, которая на самом деле оказывается троянцем. Вредоносное ПО проникает в корпоративную сеть, собирает данные, а затем может использоваться для шифрования инфраструктуры и вымогательства денег.

В МВД подчеркнули, что «доследственная проверка рабочего места» — выдумка мошенников. Ведомство напомнило, что доследственная проверка действительно предусмотрена статьей 144 УПК РФ, однако следователи и дознаватели не рассылают анкеты по электронной почте и не требуют запускать на рабочих компьютерах неизвестные программы для «технического исследования».

Ранее МВД сообщало о другой схеме мошенничества — вербовке россиян для размещения объявлений на сайтах.

 
