Жители Южной Флориды задыхаются в дыму от масштабного ландшафтного пожара

Масштабный ландшафтный пожар охватил более 19 кв. км в Южной Флориде, передает CBS News Miami со ссылкой на власти города Пембрук-Пайнс.

Локализовать возгорание пока не удается, пламя быстро распространяется. Пожарные дежурят по периметру жилых районов, чтобы отслеживать ситуацию. По словам представителей полиции, густой дым идет с охваченных огнем территорий в природном парке Эверглейдс в сторону ближайших населенных пунктов.

Жители расположенных поблизости городов жалуются на задымление, неприятный запах и ухудшение видимости. Власти Пембрук-Пайнс рекомендовали всем держать окна закрытыми и не проводить много времени на улице из-за «едкого дыма».

Эвакуацию пока не объявляли, пострадавших нет. Население предупреждено о том, что автомобильные дороги в зоне ЧП перекрыты для движения. Прогнозов по срокам ликвидации возгорания пока нет, но во Флорида-Сити заявили, что рассчитывают на улучшение ситуации в течение ближайших суток.

