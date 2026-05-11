Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Жители Южной Флориды задыхаются в дыму от масштабного ландшафтного пожара

CBS News Miami: ландшафтный пожар охватил более 19 кв. км в Южной Флориде

Масштабный ландшафтный пожар охватил более 19 кв. км в Южной Флориде, передает CBS News Miami со ссылкой на власти города Пембрук-Пайнс.

Локализовать возгорание пока не удается, пламя быстро распространяется. Пожарные дежурят по периметру жилых районов, чтобы отслеживать ситуацию. По словам представителей полиции, густой дым идет с охваченных огнем территорий в природном парке Эверглейдс в сторону ближайших населенных пунктов.

Жители расположенных поблизости городов жалуются на задымление, неприятный запах и ухудшение видимости. Власти Пембрук-Пайнс рекомендовали всем держать окна закрытыми и не проводить много времени на улице из-за «едкого дыма».

Эвакуацию пока не объявляли, пострадавших нет. Население предупреждено о том, что автомобильные дороги в зоне ЧП перекрыты для движения. Прогнозов по срокам ликвидации возгорания пока нет, но во Флорида-Сити заявили, что рассчитывают на улучшение ситуации в течение ближайших суток.

Ранее в США загорелся завод по переработке пластика.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!