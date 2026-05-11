Ученые в Вене перечислили главные беды европейцев

РИА Новости: жители Европы часто сталкиваются с тревогой, стрессом и депрессией
Жители Европы сегодня чаще всего сталкиваются с тревожными и депрессивными состояниями, стрессом и эмоциональным выгоранием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Университета Зигмунда Фрейда в Вене.

В университете отметили, что сегодня европейцы сталкиваются с иными вызовами, чем во времена Фрейда. Если в конце XIX – начале XX века психоаналитик работал в жестко нормированном обществе, то современные нагрузки в большей мере связаны с ускорением темпа жизни, неопределенностью, социальной изоляцией, цифровой перегрузкой и страхом за будущее.

Среди наиболее распространенных проблем у жителей Европы эксперты назвали тревогу, депрессию, стресс, чувство одиночества, симптомы истощения, а также вопросы идентичности и сложности в семье.

До этого основатель психологического центра Сергей Ланг рассказал о способах борьбы с тревогой. В первую очередь, по его словам, важно радовать своего внутреннего ребенка — делать то, что действительно хочется, не оглядываясь на других. Во-вторых, стоит увеличить физические нагрузки: активный образ жизни помогает уйти от стресса. В-третьих, не следует ограничивать себя в питании: любимые блюда служат хорошей поддержкой в трудный период. В-четвертых, необходимо придерживаться режима сна — минимум 8–9 часов. Наконец, психолог советует снизить количество потребляемых новостей, особенно о политике и происшествиях.

