Во Франции зафиксировали случай заражения хантавирусом

Врачи подтвердили заражение хантавирусом у гражданки Франции, находившейся на круизном лайнере MV Hondius. Об этом в эфире радиостанции France Inter сообщила министр здравоохранения республики Стефани Рист.

По ее словам, женщина была эвакуирована с судна 10 мая. При этом у нее выявили симптомы хантавируса, а в ночь на 11 мая состояние француженки ухудшилось.

«Анализы на хантавирус дали положительный результат», — рассказала Рист.

Она добавила, что пациентка сейчас находится в больнице, специализирующейся на инфекционных заболеваниях. Палаты в данном медицинском учреждении оборудованы так, чтобы предотвратить распространение вируса, подчеркнула министр.

Как отметила Рист, всего во Франции выявили 22 человека, контактировавших с заразившимися хантавирусом.

До этого в Польше одного человека поместили под санитарный контроль в связи с подозрением на заражение хантавирусом. Причиной послужил его возможный контакт с заболевшими.

4 мая Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке хантавируса на судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. На лайнере заболели несколько человек, троих из них спасти не удалось. 10 мая MV Hondius прибыл в порт испанского острова Тенерифе, где началась операция по эвакуации пассажиров.

Ранее была установлена личность предполагаемого «нулевого пациента» на лайнере с хантавирусом.