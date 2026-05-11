Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Во Франции зафиксировали случай заражения хантавирусом

France Inter: француженка заразилась хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius
Shutterstock

Врачи подтвердили заражение хантавирусом у гражданки Франции, находившейся на круизном лайнере MV Hondius. Об этом в эфире радиостанции France Inter сообщила министр здравоохранения республики Стефани Рист.

По ее словам, женщина была эвакуирована с судна 10 мая. При этом у нее выявили симптомы хантавируса, а в ночь на 11 мая состояние француженки ухудшилось.

«Анализы на хантавирус дали положительный результат», — рассказала Рист.

Она добавила, что пациентка сейчас находится в больнице, специализирующейся на инфекционных заболеваниях. Палаты в данном медицинском учреждении оборудованы так, чтобы предотвратить распространение вируса, подчеркнула министр.

Как отметила Рист, всего во Франции выявили 22 человека, контактировавших с заразившимися хантавирусом.

До этого в Польше одного человека поместили под санитарный контроль в связи с подозрением на заражение хантавирусом. Причиной послужил его возможный контакт с заболевшими.

4 мая Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке хантавируса на судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. На лайнере заболели несколько человек, троих из них спасти не удалось. 10 мая MV Hondius прибыл в порт испанского острова Тенерифе, где началась операция по эвакуации пассажиров.

Ранее была установлена личность предполагаемого «нулевого пациента» на лайнере с хантавирусом.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!