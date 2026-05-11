«Россия должна сделать выбор»: Слуцкий жестко высказался на тему мигрантов

Россия должна ужесточить миграционное законодательство, сделав выбор в пользу своего народа, а не граждан других стран. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Хватит компромиссов: Россия должна сделать окончательный выбор в пользу своего народа, а не мигрантов!» — написал Слуцкий.

Он напомнил, что на прошлой неделе правительство закрепило норму, что мигранты больше не смогут оформлять единое пособие, которое давало им право на льготы, сразу после получения гражданства. Теперь это будет возможным только через пять лет после приобретения гражданства РФ.

Слуцкий назвал это только первым шагом ужесточения миграционного законодательства. Он предложил сделать еще несколько шагов в этом направлении. Депутат обратил внимание, что сейчас иностранцы могут получить гражданство через пять лет жизни в России. Слуцкий предлагает увеличить этот срок до 10 лет, а упрощенный порядок ввести только для тех, кто служил по контракту в Минобороны РФ не менее двух лет.

Также он предложил обязать претендента на получение гражданства ежегодно проходить медосмотр, чтобы исключить распространение опасных заболеваний и не давать гражданство наркозависимым людям. Предложения Слуцкого коснулись и выдачи жилищных сертификатов. По его словам, их должны давать только через 10 лет после получения гражданства, и никак не раньше.

