Россиянам рассказали о нюансах удаленной работы

Юрист Кузнецов: в договоре удаленщика должны быть указаны особенности работы
В трудовом договоре с сотрудниками, работающими удаленно, необходимо прописывать несколько обязательных условий. Об этом напомнил юрист hh.ru Александр Кузнецов, комментарий которого оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, в договоре должны быть указаны особенности дистанционной работы, место выполнения обязанностей, размер и порядок компенсации за использование личного оборудования сотрудника, а также других средств, включая интернет.

Кроме того, стороны могут заранее определить срок удаленной работы — бессрочный или ограниченный несколькими месяцами, — а также прописать порядок взаимодействия, режим рабочего времени и случаи вызова сотрудника в офис. Кузнецов отметил, что чем подробнее прописан регламент, тем проще будет дальнейшая работа.

Юрист также пояснил, что перевести сотрудника без его согласия на удаленный режим работы работодатель может только в исключительных чрезвычайных обстоятельствах. После прекращения таких обстоятельств дистанционный режим отменяется. В остальных случаях вернуть сотрудника в офис, если удаленный формат был бессрочным, работодателю будет сложно без серьезных оснований.

Эксперт добавил, что если режим рабочего времени не указан в договоре, сотрудник сам определяет свой график. При этом контролировать рабочее время удаленного работника сложнее, поскольку его рабочее место не находится под прямым или косвенным контролем работодателя.

Также, по словам Кузнецова, компания обязана компенсировать сотруднику расходы на использование личного оборудования и других средств для работы. Размер и порядок таких выплат работодатель устанавливает самостоятельно.

Ранее юристы давали разъяснения о правилах выплаты заработной платы в России.

 
