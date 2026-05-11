«Каждая минута на счету»: в двух поселках Якутии объявлена эвакуация

Власти объявили срочную эвакуацию двух поселков в Якутии из-за паводков. Об этом сообщила администрация Ленского района республики в канале в Telegram.

«В связи с подъемом воды в реке Лене в поселках Витим и Пеледуй объявлена срочная эвакуация населения из зоны затопления <...>. Не задерживайтесь в домах! Каждая минута на счету», — говорится в сообщении.

Перед выходом из дома жителей попросили отключить газ и электричество, а с собой взять документы, деньги, теплые вещи, зарядные устройства для мобильных телефонов, лекарства и небольшой запас воды и еды.

По данным районной администрации, в числе территорий с высоким риском подтопления — Нюрбинский, Вилюйский, Ленский и Олекминский районы. Уровень воды в Витиме и Пеледуе превысил критические отметки. Отмечается, что в Пеледуе подтоплено 20 домов, эвакуированы 37 человек, из них 14 детей.

Позднее в администрации сообщили, что в Пеледуе на реке Лене прорвало ледяной затор и уровень воды начал снижаться, но угроза еще сохраняется.

Ранее в Гидрометцентре жителей Подмосковья предупредили об оранжевом уровне опасности из-за паводка.

 
