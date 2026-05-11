Названы восемь ключевых факторов здорового старения

Контроль ключевых показателей здоровья, полноценный сон, отказ от курения и ряд иных факторов являются основой активного долголетия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на приглашенного профессора университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиэля Воутерса.

По его словам, Американская кардиологическая ассоциация выделяет восемь основных факторов здорового старения.

«Отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическую активность, а также контроль артериального давления, липидов, массы тела и уровня глюкозы в крови», — перечислил специалист.

Как он сказал, людям с диабетом необходимо поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы. Воутерс уточнил, что оптимальным считается состояние, при котором уровень глюкозы находится в нормальном диапазоне от 70 % до 80 % времени в течение суток.

Профессор обратил внимание, что современная медицина должна отказаться от модели лечения болезней и сосредоточиться на продлении периода здоровой жизни. Специалист призвал начинаться заботиться о сердечно-сосудистом здоровье в молодом возрасте, а не по достижении 60 лет. Он пояснил, что данный процесс должен фактически сопровождать человека всю жизнь и иметь место, в том числе, когда малыш еще находится в утробе матери.

Ранее был назван самый важный элемент для предотвращения деменции в старости.