Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Названы восемь ключевых факторов здорового старения

Профессор Воутерс: сон и здоровое питание важны для активного долголетия
Shutterstock

Контроль ключевых показателей здоровья, полноценный сон, отказ от курения и ряд иных факторов являются основой активного долголетия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на приглашенного профессора университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиэля Воутерса.

По его словам, Американская кардиологическая ассоциация выделяет восемь основных факторов здорового старения.

«Отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическую активность, а также контроль артериального давления, липидов, массы тела и уровня глюкозы в крови», — перечислил специалист.

Как он сказал, людям с диабетом необходимо поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы. Воутерс уточнил, что оптимальным считается состояние, при котором уровень глюкозы находится в нормальном диапазоне от 70 % до 80 % времени в течение суток.

Профессор обратил внимание, что современная медицина должна отказаться от модели лечения болезней и сосредоточиться на продлении периода здоровой жизни. Специалист призвал начинаться заботиться о сердечно-сосудистом здоровье в молодом возрасте, а не по достижении 60 лет. Он пояснил, что данный процесс должен фактически сопровождать человека всю жизнь и иметь место, в том числе, когда малыш еще находится в утробе матери.

Ранее был назван самый важный элемент для предотвращения деменции в старости.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!