Россиянам рассказали, как продлить майские праздники

Черных: продлить майские праздники можно за счет отпуска, отгулов и больничных
Россияне могут увеличить продолжительность отдыха на майских праздниках, если присоединят к ним дни ежегодного оплачиваемого отпуска или оформят отпуск без сохранения заработной платы. Об этом сообщила РИА Новости заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.

По ее словам, самый очевидный способ — взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска на рабочие дни, примыкающие к майским праздникам.

Также сотрудники могут оформить отпуск за свой счет. Работодатель обязан предоставить его отдельным категориям граждан, включая пенсионеров, инвалидов, родственников военнослужащих и сотрудников силовых структур, отметила эксперт.

Другим способом продлить майские праздники может стать использование отгулов за ранее отработанные выходные или праздничные дни. Если сотрудник не получал двойную оплату за работу в такие дни, он вправе запросить дополнительный день отдыха.

Черных добавила, что дни, потраченные на официально оформленный больничный во время прошлого отпуска, не сгорают. Их можно перенести и впоследствии присоединить к текущим отпускам, в том числе к майским праздникам.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб предложил объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1 по 9 мая за счет части январских выходных. По его словам, в новогодние праздники россияне, например, будут отдыхать до 7 января. Часть из этих дней можно перенести на май, сказал член ОП.

