Россиянам напомнили об опасности привычки пить обезболивающие горстями

Для многих россиян домашняя аптечка превратилась в склад обезболивающих, которые принимаются горстями. Но именно эта привычка часто становится причиной того, что боль переходит в хроническую стадию и перестает поддаваться лечению, рассказал «Газете.Ru» эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт Сабухи Самедов.

Головная боль — это не самостоятельная болезнь, а симптом. Пытаясь переждать приступ или заглушить его первой попавшейся таблеткой, человек рискует пропустить начало серьезных патологий.

«Головная боль может скрывать за собой ряд опасных причин, которые способны привести к тяжелым последствиям, — предупреждает Сабухи Самедов. — Это может быть не только мигрень, но и скачки артериального давления (гипертония или гипотония), воспалительные процессы и даже опухолевые поражения головы».

Игнорируя боль, мы лишаем себя возможности вовремя диагностировать причину, которая на ранних этапах могла быть легко устранена.

Одна из самых серьезных опасностей бесконтрольного приема анальгетиков — развитие так называемой лекарственно-индуцированной, или абузусной, головной боли. Это состояние, при котором сами препараты становятся причиной новых приступов.

«Возникает порочный круг: мозг привыкает к постоянной внешней помощи, и без лекарств головная боль только усиливается, — объясняет врач. — Поначалу таблетки помогают, но при регулярном приеме эта же медикаментозная поддержка начинает провоцировать новые приступы».

Диагноз «абузусная боль» ставится, если человек страдает от головных болей 15 и более дней в месяц на фоне частого приема обезболивающих. В этом случае обычные анальгетики просто перестают действовать, а состояние пациента становится хроническим.

Существуют ситуации, когда промедление недопустимо. Терапевт выделил шесть критических признаков, при которых нужно немедленно обратиться за медицинской помощью:

«Громоподобная» боль: внезапная и очень сильная, похожая на удар. Сопутствующие симптомы: боль сопровождается тошнотой, рвотой или головокружением. Неврологические сбои: нарушение зрения, речи, координации или слабость в конечностях. Физическая зависимость: боль резко усиливается при кашле, наклонах или физической нагрузке. Травма: если голова начала болеть после удара или падения. Инфекционные признаки: сочетание боли с высокой температурой и сыпью на теле.

Каждый из этих пунктов может указывать на состояния, угрожающие жизни, такие как кровоизлияние, менингит или острое нарушение мозгового кровообращения.

Самолечение — главная ошибка пациентов. По словам Сабухи Самедова, любые обезболивающие должны назначаться специалистом после постановки точного диагноза. Если же вы используете препараты в качестве первой помощи, необходимо соблюдать строгие правила безопасности.

«Первое и главное — внимательно читайте инструкцию и четко соблюдайте дозировку, — советует терапевт. — Обезболивающее следует принимать однократно. Если приступ не проходит, это повод идти к врачу, а не пить вторую и третью таблетку».

Также врач категорически предостерегает от сочетания любых анальгетиков со спиртным. Алкоголь не только усиливает токсическое действие лекарств на печень и желудок, но и может вызвать непредсказуемые реакции сосудов.

Чтобы минимизировать риски и не довести себя до хронического состояния, врач-терапевт Сабухи Самедов рекомендует изменить подход к лечению.

Вести дневник боли: отмечать, когда болит голова и что этому предшествовало (стресс, погода, еда). Это поможет врачу быстрее поставить диагноз.

Искать причину, а не «глушить» следствие: обследование у терапевта и невролога — обязательный шаг.

Соблюдать дозировку: не превышать допустимое количество таблеток в неделю/месяц (обычно не более 10–12 дней с приемом препаратов в месяц).

Помнить о режиме: часто головная боль напряжения лечится нормализацией сна и отдыха, а не химией.

Головная боль — это сложный диагностический код, который врач должен расшифровать. Бесконтрольный прием таблеток не просто «очищает» кошелек, но и перестраивает работу мозга так, что он начинает требовать дозу обезболивающего для поддержания нормального состояния. Если вы заметили, что рука тянется к аптечке чаще двух раз в неделю — это сигнал о том, что пора прекратить самолечение и обратиться за профессиональной помощью.

