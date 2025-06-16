Россиянам объяснили, почему опасно жечь траву

Сжигание травы — это не просто безобидное «обновление» растительного покрова, а процесс, наносящий серьезный ущерб природе. Вопреки распространенному мнению, главная опасность заключается не столько в выделении вредных газов, сколько в разрушении целых экосистем, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«После выжигания травы первыми погибают ценные виды растений, однако часто выживают агрессивные сорняки — борщевик, осот и другие, которые быстро захватывают освободившуюся территорию. Это приводит к обеднению растительного разнообразия и нарушению природного баланса», — отметил он.

В огне гибнут не только насекомые и почвенные микроорганизмы, но и более крупные обитатели — черви, пресмыкающиеся, мелкие грызуны и даже птицы, чьи гнезда расположены в траве. Такие потери наносят удар по всей пищевой цепочке.

Термическое воздействие вызывает деградацию почвенного покрова. При температурах, характерных для горения растительных остатков (300-600°C), происходит минерализация органического вещества, гибель почвенной микрофлоры и разрушение почвенной структуры. Это приводит к существенному снижению плодородия земли и нарушению почвообразовательных процессов.

«Но самая страшная угроза — риск перехода огня на лесные массивы или жилые постройки. Даже небольшой костер при сильном ветре способен за считанные минуты превратиться в неконтролируемый пожар, остановить который будет крайне сложно», — добавил он.

Хотя при горении травы действительно выделяются угарный газ и некоторые токсичные соединения, их концентрации достаточно невелики и несравнимы, например, с обычной грозой, при которой образуется большое количество оксидов азота. Главная опасность — не в дыме, а в необратимом вреде, который наносится природе, резюмировал Дорохов.

Ранее россиян предупредили об опасности сжигания мусора на участке.