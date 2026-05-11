Названы причины воскресной тревожности у россиян перед понедельником

«Воскресная тревожность» — это для кого-то лишь легкое сожаление об уходящем отдыхе, а для кого-то — тяжелое состояние, сопровождающееся бессонницей и сердцебиением. О том, где проходит граница нормы, как наш организм пытается предупредить нас об опасности и что делать, если работа стала казаться «каторгой», «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, нейропсихолог, эксперт телеканала «Доктор» Кира Макарова.

Испытывать легкую грусть в конце выходных — это естественно. Два дня отдыха часто не хватает, чтобы полностью восстановиться и с энтузиазмом броситься в бой.

«Сожаление о том, что наступает понедельник, в норме не мешает засыпанию и проходит само собой с началом рабочего дня. Это нестойкое состояние, сиюминутная грусть, которая не влияет на тонус и аппетит», — поясняет Макарова.

Совсем иная ситуация, если тревога становится навязчивой. Если вы начинаете переживать уже в субботу или утром в воскресенье, если мысли о работе вызывают страх или стойкое нежелание выходить из дома, а к ним добавляются физические симптомы (головные боли, тахикардия, бессонница) — это серьезный сигнал. В этом случае психика уже не просто грустит, она требует внимания специалиста.

Воскресная тревога редко возникает на пустом месте. Чаще всего это результат хронического стресса. В то время как кратковременная встряска полезна для мобилизации нервной системы, затяжное напряжение разрушительно.

Психолог выделяет несколько причин, по которым воскресенье превращается в каторгу.

Хроническая неудовлетворенность: отсутствие успехов, скука, апатия или даже пренебрежительное отношение со стороны коллег и руководства.

2. Эффект незавершенного действия: когда объем обязанностей настолько велик, что вы физически не успеваете уложиться в сроки. Психика расценивает это как прямую угрозу здоровью.

3. Личностные особенности: перфекционизм, низкая самооценка и повышенная тревожность заставляют человека заранее «накручивать» себя.

4. Начинающееся выгорание: когда нервная система работает на пределе. Организм буквально кричит: «Понедельник опасен для жизни!»

Важно вовремя заметить переход от обычной усталости к более тяжелым состояниям. Одним из главных маркеров является ангедония — невозможность испытать радость от вещей, которые вы всегда любили.

«Основными эмоциями становятся раздражение, злость и чувство пустоты. Появляется нелюбовь к себе и окружающим, обесценивание всего достигнутого», — говорит Кира Макарова.

На физическом уровне выгорание проявляется замедлением движений, речи и мыслительных процессов. Человек не чувствует себя отдохнувшим даже после длительного сна. Самые тревожные сигналы — стойкое чувство бессилия и мысли о нежелании жить. Это точки невозврата, когда психологическая помощь становится жизненно необходимой.

Часто мы сами загоняем себя в ловушку, допуская ошибки в образе жизни, которые делают тревогу хронической.

«Генеральная уборка» жизни: попытка переделать все домашние дела за субботу и воскресенье. Вместо отдыха — новая перегрузка.

Отдых «на полную катушку»: бурные вечеринки в пятницу и субботу ведут к переутомлению и нарушению сна.

Работа в выходные: проверка почты или рабочих чатов не дает психике выйти из режима «боевой готовности».

Воскресный алкоголь: «Это недопустимо. — подчеркивает эксперт. — Алкоголь нарушает структуру сна, возбуждает нервную систему и только усиливает тревогу на следующее утро».

Перфекционизм: желание соответствовать картинке идеальной жизни и завышенные требования к себе порождают тяжелейшее чувство вины.

Чтобы снизить уровень кортизола и вернуть себе контроль над ситуацией, психолог рекомендует внедрить несколько простых ритуалов.

Правило пятницы: завершите все дела, разберите рабочий стол и официально разрешите себе выходные. Оставьте рабочее на работе.

Снижение гормонов стресса: утром в выходные обязательны прогулки на природе, плавание или спорт. Это естественный способ «сжечь» лишний кортизол.

Воскресное планирование: во второй половине дня уделите время подготовке (приготовьте одежду, еду, составьте план на неделю). Неопределенность вызывает фрустрацию, а планирование дает чувство контроля.

Дыхание 4-6-8: при приступе тревоги сделайте вдох на 4 секунды, задержите дыхание на 6 и медленно выдыхайте в течение 8 секунд. Повторите несколько раз — это поможет привести мысли в порядок.

Световая гигиена: утром — максимум света, вечером — приглушенное освещение.

Не стоит ждать, пока состояние станет критическим. Обратитесь за помощью, если:

— тревога не снимается дыхательными упражнениями и отдыхом;

— появились стойкая бессонница и тахикардия;

— мысли о работе вызывают желание заболеть, лишь бы туда не идти;

— воскресная тревога перетекает в понедельник и длится всю неделю.

«Не занимайтесь самолечением! Антидепрессанты принимаются только по назначению психиатра», — резюмирует клинический психолог Кира Макарова. Помните, что ваше состояние — это не лень и не слабость, а сигнал системы, которая нуждается в ремонте.

