Эксперт объяснил, когда вмятину на машине можно починить без покраски, а когда — нет

Небольшая вмятина на двери или крыле часто кажется безобидной: след неглубокий, краска на месте, значит, можно быстро «вытянуть» и забыть. В ряде случаев именно так и происходит. Когда это возможно, а когда — нет, «Газете.Ru» рассказал Виталий Новицкий, основатель и инженерный менеджер международного бренда инструментов для PDR Glexo.

По его словам, технология PDR — так в профессиональной среде называют ремонт вмятин без покраски — действительно позволяет вернуть детали форму и сохранить заводское покрытие. Но работает она не всегда, и размер повреждения здесь далеко не главный ориентир.

«Первым делом мастер смотрит не на размер вмятины, а на состояние лакокрасочного-покрытия. Если покрытие осталось целым, без трещин, сколов до грунта или металла, без побелевших участков и мелкой «паутинки», шанс на аккуратный беспокрасочный ремонт высокий. Как только лак поврежден, задача меняется: нужно уже не только вернуть металлу форму, но и восстановить защиту детали, иначе под покрытие начнут попадать влага, грязь и дорожные реагенты», — отметил он.

Второй важный момент — насколько сильно металл растянулся при ударе.

Иногда внешне вмятина выглядит небольшой, но в ее центре металл пережат и деформирован настолько резко, что вернуть его в прежнее положение без следа становится сложно. Поэтому широкое и неглубокое повреждение нередко ремонтируется легче, чем маленькая, но острая точка от сильного удара.

«Неглубокая широкая вмятина часто ремонтируется лучше, чем маленькая, но острая. Небольшая точка на кузове может казаться простой, но именно резкий центр удара часто оказывается наиболее сложным участком для восстановления», — говорит Новицкий.

Лучше всего PDR подходит для типичных парковочных повреждений: следов от дверей соседних автомобилей, легких ударов на ровных участках кузова, а также вмятин после града. При граде решающим снова становится состояние покрытия. Если лак не треснул, такие повреждения обычно можно убрать без шпаклевки, покраски и вмешательства в заводской слой.

Это особенно важно при продаже автомобиля. Покупатели все чаще проверяют кузов толщиномером: прибор показывает, где слой краски отличается от заводского и где деталь могла ремонтироваться классическим способом. После качественного PDR толщина покрытия не меняется, поэтому у покупателя не возникает лишних вопросов к истории машины.

Но есть повреждения, где беспокрасочный ремонт становится сложным или вовсе невозможным. Прежде всего это острые заломы, удары в ребра жесткости — усиленные линии кузова, которые держат форму панели, — а также повреждения на кромках дверей. В таких местах металл напряжен сильнее, доступ к нему хуже, а сама деформация часто идет не плавной вмятиной, а жесткой складкой.

Классический ремонт почти всегда требуется, если лак треснул, появился скол до металла, уже началась коррозия. В этих случаях простого выправления недостаточно: поврежденную зону нужно защищать от коррозии, а значит, деталь придется готовить, грунтовать и красить.

Отдельно Новицкий выделяет пороги и стойки кузова — доступ внутрь отсутствует, металл зачастую жестче, поэтому добраться до повреждения и правильно его выправить бывает трудно.

Не меньше проблем создают попытки исправить вмятину самостоятельно. Под впечатлением от «учебных» видео в интернете, автолюбители с удовольствием пытаются выдавить и вытянуть вмятины. В итоге повреждение, которое изначально можно было устранить быстро, становится дороже и сложнее.

Затягивать с ремонтом тоже опасно, если покрытие нарушено. Через трещину или скол к металлу попадают вода и соль с дороги, а дальше запускается коррозия. Иногда первые признаки ржавчины появляются уже через несколько недель, особенно в холодный сезон, когда дороги активно обрабатывают реагентами.

По словам эксперта, хороший PDR-сервис начинается не с обещания «убрать все без следа», а с диагностики. Если клиенту сразу объясняют риски и честно говорят, где беспокрасочный ремонт сработает, а где нет, это хороший признак.

Небольшую вмятину методом PDR действительно можно убрать за один-два часа, тогда как классический кузовной ремонт с разборкой, выравниванием, подготовкой и покраской часто занимает несколько дней. Но воспринимать ремонт без покраски как простую и дешевую услугу ошибочно. Это точная ручная работа, где результат зависит от опыта мастера, понимания металла и правильного инструмента.

Личный архив Виталия Новицкого

Ранее россияне рассказали, во сколько им обошелся первый автомобиль.