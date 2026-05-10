За сутки почти полмиллиарда человек посетили сайт Пентагона с файлами об НЛО

Nathan Howard/Reuters

За сутки почти 500 млн человек посетили сайт, на котором Пентагон разместил рассекреченные данные об НЛО. Об этом написал в соцсети X представитель ведомства Шон Парнелл.

«За 24 часа с момента запуска сайта war.gov/ufo он получил почти 500 миллионов просмотров», — говорится в посте.

В пятницу, 8 мая, Пентагон рассекретил более 160 файлов, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты над различными странами и Луной. Министерство обороны страны намерено публиковать новые материалы по мере их обнаружения и рассекречивания, поэтапно, каждые несколько недель

Правительство США не смогло сделать окончательных выводов о природе запечатленных явлений. Американский президент после публикации фото и видео с НЛО отметил, что раскрытие материалов произошло по его поручению и призвал всех «веселиться и получать удовольствие». При этом лидер США подчеркнул, что предыдущие администрации не смогли быть прозрачными в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что в США таинственно пропадают ученые, изучающие НЛО.

 
