В Лондоне напали на еврейскую общину, пострадали три человека

Нападение на представителей еврейской общины совершено на севере Лондона, три человека получили незначительные травмы. Об этом сообщили в местной полиции.

«В субботу патрульные полицейские получили сообщение о мужчине, который, предположительно, преследовал, угрожал и совершал нападения на членов еврейской общины на улице Саутбери-роуд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что был задержан мужчина старше 30 лет, ему предъявили обвинение. По предварительной информации, пострадали три человека — двое мужчин 58 и 26 лет и женщина в возрасте 53 лет. Госпитализация им не потребовалась.

Недавно очередная синагога в Лондоне подверглась нападению. По информации издания Sky News, неизвестные разбили окно в синагоге и забросили туда «коктейль Молотова», это заметили патрулировавшие район полицейские. При этом никто не пострадал, здание синагоги не получило значительных разрушений. Инцидент в Харроу стал четвертым в серии нападений на объекты еврейской общины в Лондоне.

Ранее толпа неизвестных напала на вышедших из Московской хоральной синагоги.

 
