Французов с лайнера MV Hondius отправили на осмотр перед 42-дневным карантином

Самолет с пятью французами, эвакуированными с круизного лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса, приземлился в аэропорту Ле Бурже под Парижем. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Рейс прибыл около 16:30 по местному времени (17:30 мск), после чего всех пятерых путешественников увезли в парижскую больницу Биша на 72-часовой карантин с полным медицинским обследованием. Потом их отпустят по домам, где они должны будут провести еще 42 дня в режиме самоизоляции, покидая жилье только для плановых визитов к врачу.

BFMTV подчеркивает, что ни у одного из пятерых французов нет симптомов хантавируса, но они все считаются «контактными лицами с высокой степенью риска заражения». Глава минздрава Франции Стефани Рист пообщалась со всеми по телефону, разъяснила необходимость мер безопасности и подробно проинформировала о графике карантина. О превентивных мерах также рассказывал премьер-министр страны Себастьен Лекорню.

Лайнер MV Hondius, часть пассажиров и экипажа которого высадили на Тенерифе, продолжит путь в страну приписки — в Нидерланды, — где пройдет дезинфекцию. Пока зарегистрировано семь случаев заражения людей, находившихся на борту. Трое из них не выжили.

