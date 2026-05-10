Инфекционист рассказал, как клещи выслеживают жертву по запаху и теплу

Врач Полубатанов: клещ не станет слезать и ползти за вами, а останется в засаде

Вокруг клещей сложилось множество мифов: одни верят, что они «десантируются» с берез, другие — что насекомые выбирают жертву по группе крови или запаху пота. На самом деле эти существа — высокотехнологичные охотники со своей системой навигации. О том, как клещ вычисляет нас в толпе, умеет ли он прыгать и почему он никогда не поползет за вами по тропинке, «Газете.Ru» рассказал врач-инфекционист, эксперт телеканала «Доктор» Олег Полубатанов.

Часто можно услышать, что одного человека клещи «обожают», а другого не трогают годами. Доля правды в этом есть, но дело не в личных симпатиях паразита. Клещи действительно обладают острым обонянием. На их передних лапках расположены органы Галлера — сложная система сенсоров, которые реагируют на химические маркеры млекопитающего: аммиак, мочевину и жирные кислоты, выделяемые кожей.

«Клещ не бежит на запах «грязного» человека и не игнорирует «чистого». Он реагирует на само наличие запаха млекопитающего, — объясняет Олег Полубатанов. — Некоторые люди действительно привлекают их сильнее из-за индивидуального состава кожного микробиома, но эта избирательность не абсолютна. Если клещ голоден, он нападет на любой доступный источник тепла и запаха».

Клещ — это «пассивный хищник». Он не бегает по лесу в поисках еды, а сидит в засаде, используя многоступенчатый алгоритм поиска:

Углекислый газ (CO₂): Это главный дальний ориентир. Повышение концентрации газа, который мы выдыхаем, клещ чувствует на расстоянии до 10–15 метров. Тепло: Когда вы подходите ближе (на 1–2 метра), включаются терморецепторы. Клещ ищет зону температурного контраста между вашим телом и воздухом. Запах: На дистанции до метра срабатывают обонятельные рецепторы, улавливающие аммиак и пот. Вибрация: Движение почвы или колебание веток воспринимается как сигнал о приближении крупного объекта. В этот момент клещ активно вытягивает передние лапки, готовясь вцепиться в проходящую мимо жертву.

Один из самых живучих страхов — что клещ может прыгнуть на голову с ветки дерева. Физиологически это невозможно. У клещей нет прыгательных конечностей, как у блох, и они не живут на деревьях.

«Клещи не умеют прыгать. Основная среда их обитания — высокая трава, кустарники и опавшая листва, — подчеркивает врач-инфекционист. — На деревья они поднимаются крайне редко, максимум до полутора метров, и делают это скорее ради влаги, чем для охоты. С высоты дерева клещ не падает и не прицеливается».

Реальная зона угрозы — контактное расстояние до 30 см от земли. Именно поэтому клещ всегда оказывается сначала на обуви или штанах, а уже потом начинает свое путешествие вверх по телу.

Если вы прошли мимо куста и клещ не успел зацепиться, не стоит бояться, что он бросится в погоню. Преследовать цель на расстоянии они не могут: во-первых, из-за низкой скорости, а во-вторых, из-за риска погибнуть от иссушения на открытом пространстве.

«Клещ не станет слезать и ползти за вами по тропинке. Он останется в засаде для следующей жертвы, — говорит Олег Полубатанов. — Однако, оказавшись на одежде, он может активно перемещаться в поисках укромного места с тонкой кожей (шея, подмышки, пах) в течение часа. Помните: клещи всегда ползут вверх. Это их биологическая программа».

Факторы риска просты: пик активности клещей (май–июнь и август–сентябрь), открытая или темная одежда, на которой сложно заметить паразита, и ходьба по опушкам и обочинам троп, где трава всегда выше.

Чтобы минимизировать риски, эксперт дал важные советы.

Правильная экипировка: одежда (желательно светлая, чтобы клещ был виден) должна плотно прилегать к телу. Брюки заправляем в носки, рубашку — в брюки.

Голову закрываем капюшоном: клещи часто оказываются на волосах, проделав долгий путь от лодыжек вверх.

Химическая защита: используйте акарициды (они убивают клещей) — наносить их можно только на одежду. Репелленты (отпугивают) наносятся и на кожу, снижая привлекательность вашего запаха для сенсоров паразита.

Самоосмотр каждые 30 минут: это самый эффективный метод. Клещ ищет место для укуса долго — от 30 минут до двух часов. Если регулярно проверять складки одежды и область под коленями, вы снимете его до того, как он присосется.

Вакцинация: Она защищает от энцефалита, но не от самого укуса и не от боррелиоза. Вакцина не делает вас «невкусным», но спасает от смертельных последствий вируса.

Выбирая место для привала, отдавайте предпочтение сухим, открытым и солнечным полянам без высокой растительности. В лесу всегда держитесь середины тропы и не заходите в придорожные кусты.

«Помните, что клещ — мастер маскировки, и лучшая защита от него — это бдительность и правильная одежда», — резюмирует врач-инфекционист Олег Полубатанов.

Ранее родителей предупредили, почему клеща у ребенка нужно удалять немедленно.