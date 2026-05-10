В США рассказали, как намерены защищать людей от угрозы хантавируса

Власти США полностью контролируют ситуацию с распространением хантавируса после вспышки заболеваемости на круизном лайнере MV Hondius. Об этом телеканалу CNN заявил временный глава центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Джей Баттачарья.

По его словам, CDC поддерживает постоянные контакты со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими структурами.

В медцентре Университета Небраски сообщили, что находившиеся на борту судна американские граждане будут размещены в изоляционно-карантинном отделении на территории университетского кампуса и останутся под наблюдением до тех пор, пока не пройдет инкубационный период.

Аналогичные меры анонсировали и во Франции: там изолируют всех, кто потенциально контактировал с больными.

ВОЗ подтвердила семь случаев заражения хантавирусом среди находившихся на борту круизного лайнера, трое заболевших не выжили. Сегодня судно прибыло на Тенерифе, где всех людей высадили для дальнейшей транспортировки по месту проживания.

Ранее появились кадры эвакуации заразившихся хантавирусом с лайнера MV Hondius.

 
