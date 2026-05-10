Появились подробности о состоянии детей, попавших в ДТП с «Газелью» под Омском

Дети, пострадавшие в ДТП с микроавтобусом под Омском, находятся в больнице, рассказали ТАСС в управлении СК по региону.

В ведомстве сообщили, что шесть школьников госпитализированы с ушибами и травмами, их жизни ничто не угрожает. Еще одного ребенка врачи осмотрели и отпустили домой.

Днем 10 мая в Омской области в результате ДТП со школьной «Газелью» один ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Это произошло, когда в районе 519 км автодороги «Тюмень-Омск» микроавтобус столкнулся с большегрузом. В момент ДТП в салоне автобуса находились восемь школьников, которые возвращались с соревнований по волейболу.

В Госавтоинспекции заявили, что авария произошла, когда школьная «Газель» выехала на встречку. Там также уточнили, что, кроме семи детей, в ДТП пострадали водитель микроавтобуса и один сопровождающий взрослый. Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. СК возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что не выживший в ДТП под Омском мальчик случайно оказался в «Газели».