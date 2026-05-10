Роспотребнадзор оценил эпидемиологические угрозы в новых регионах

Эпидемиологическая обстановка в Крыму, Херсонской и Запорожской областях в настоящий момент характеризуется как стабильная. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что, хотя санитарно-эпидемиологическая ситуация на этих территориях не вызывает опасений и находится под контролем, крайне важно не снижать бдительность даже в отсутствие острых угроз.

В связи с этим Роспотребнадзор призвал граждан и местные власти строго соблюдать все необходимые профилактические меры.

Кроме того, в ведомстве особо отметили важность поддерживания высокого уровня готовности всех служб, чтобы в случае появления потенциальных биологических угроз реагировать на них оперативно и максимально эффективно, не допуская развития критических сценариев.

Такой подход, по мнению специалистов Роспотребнадзора, позволяет удерживать ситуацию в безопасном русле и предотвращать сезонные всплески заболеваемости, которые традиционно возможны в переходные периоды.

Ранее россиян призвали защититься от распространяющихся адено- и риновирусов.