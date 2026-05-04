Россиян призвали защититься от распространяющихся адено- и риновирусов

Вирусолог Альтштейн: заболеваемость адено- и риновирусами растет – нужны меры
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В России на сегодняшний день активнее всего распространяются аденовирусы и риновирусы, против которых нет ни вакцин, ни специфического лечения. Во избежание заражения важно принять меры защиты, в первую очередь – санитарно-гигиенические, рассказал НСН вирусолог, сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он призвал россиян чаще мыть и обрабатывать руки, проветривать помещения, а также исключить походы в места скопления людей при малейших симптомах заболевания. В целом, по словам специалиста, ситуацию по распространению вирусов можно считать благополучной, лишь в некоторых регионах заболеваемость превышена примерно на 10%, причем такие серьезные болезни как грипп или ковид практически не распространяются.

«Гриппа практически нет — единичные случаи. Очень мало случаев коронавируса. Штамм, который сейчас распространился в России, — «Стратус» — очень низкая заболеваемость», — добавил Альтштейн.

Что касается циркулирующих аденовирусов, то к ним относятся вирусы, которые провоцируют острые инфекционные заболевания дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидной ткани. Риновирусы же вызывают острое ОРВИ, поражают слизистую носа, носоглотки, могут вызывать симптомы интоксикации. В то же время в большинстве случаев эти вирусы не вызывают тяжелых заболеваний, уточнил эксперт, призвав россиян соблюдать меры профилактики.

30 апреля стало известно, что Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ как минимум в восьми российских регионах — в Вологодской, Рязанской, Мурманской, Костромской и Калужской областях, Крыму, Кабардино-Балкарии и Югре. Вирусолог Елена Малинникова заявила, что по сравнению с прошлыми годами показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране превышены на 2,5%, что связано с резким похолоданием.

