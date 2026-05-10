Самолет с высаженными с MV Hondius испанцами вылетел с Канарских островов

Самолет с 14 гражданами Испании, высаженными с судна MV Hondius после вспышки хантавируса, вылетел с Канарских островов. Об этом в соцсети X сообщило министерство здравоохранения страны.

«Самолет с 14 испанцами вылетел в направлении госпиталя Гомес Улья», — говорится в сообщении.

В минздраве уточнили, что все 14 граждан остаются бессимптомными.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале недели, 4 мая, сообщила о вспышке хантавируса на борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. По последней информации, всего заразились девять человек. Троих заболевших спасти не удалось.

Утром 10 мая судно прибыло в порт испанского острова Тенерифе, где испанские власти проводят международную операцию по высадке пассажиров. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что людей планируют эвакуировать за 10 вылетов.

