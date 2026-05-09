Работники российского завода попали в больницу, надышавшись газом

Под Нижним Новгородом работники завода попали в больницу из-за утечки газа

Под Нижним Новгородом из-за утечки газа на заводе пострадали пять работников. Об этом сообщает региональная Гострудинспекция.

Инцидент произошел 8 мая во время ночной смены. Сотрудники отдела визуального контроля занимались проверкой продукции, замерами и упаковкой, когда внезапно в помещении появился резкий химический запах. Работники остановили линию и вышли на улицу, однако они все равно практически сразу заметили ухудшение самочувствия.

Прибывшие на место медики оказали помощь пятерым пострадавшим. Троих из них пришлось везти в приемный покой.

Инспекция труда выясняет все детали и обстоятельства группового несчастного случая. Специалисты ожидают медицинские заключения о состоянии пострадавших.

